「働き方改革」は、本当に私たちを楽にしたのでしょうか──。

2018年の働き方改革関連法成立以降、残業時間の上限規制や年5日の有給休暇取得義務化、同一労働同一賃金の施行など、日本の働き方を変える制度は着実に整備されています。「働き方改革のおかげで負担が減った」と感じている人もいるでしょう。

しかし、実際の現場からは前向きな声だけでなく「思っていたのと違った...」という戸惑いの声も多く聞こえてくるのが現実です。本連載では、マイナビニュース会員のアンケートをもとに、働き方改革の裏側で起きている出来事を漫画で紹介します。「これ、うちだけ?」と思っていた違和感が、実は多くの現場で起きていることかもしれません。自分以外の人たちはどんな状況にいるのか、その実情をのぞいてみてください。

若手社員がはめられたAI導入の罠とは…

AIで仕事が楽になるかも…そんな期待に胸を膨らませたのもつかの間、「若者ならAIに詳しいだろう」という安易な考えでAI担当を押し付けられ苦労することになった若手社員も少なくないことが、今回のアンケート結果から見えてきました。

新しいものを取り入れるときに苦労はつきものですが、それが特定の誰かに集中するという状況はなるべく避けなければなりません。管理側が気をつけるのはもちろん、任命されて苦労している同僚がいたら、見て見ぬふりをせず手を差し伸べてあげることが大切です。

働き方改革は問題も山積み

働き方改革によって、よりよい労働環境にするための制度は整ってきています。しかし、制度ができたからといって必ずしも現場が楽になるわけでありません。上手く運用できずに結局現場にしわ寄せが行ってしまうケースも多く、まだまだ問題は山積みです。形だけの改革で終わらせないためには、働く一人ひとりの違和感を置き去りにしないことが大切と言えるでしょう。

あなたの職場では、本当に変化が実感できていますか? この連載では今後もさまざまな“働き方改革の現実”を取り上げていくので、ぜひ立ち止まって考えるきっかけにしてみてください。

メシウマ娘 めしうまむすめ 遅咲きのフリーランス漫画家。【略歴】社会人になってから独学で漫画を描き始める→副業で4コマ漫画のお仕事を受注→3年で700本制作→独立開業（現在）。漫画を描きながらひっそりと暮らしています。SNSやブログではエッセイ漫画の他、イラスト上達のTipsなどを投稿。

調査時期: 2025年12月1日

調査対象: マイナビニュース会員

調査数: 500人

調査方法: インターネットログイン式アンケート

(文: マイナビニュース編集部、漫画: メシウマ娘)