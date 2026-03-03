「働き方改革」は、本当に私たちを楽にしたのでしょうか──。

2018年の働き方改革関連法成立以降、残業時間の上限規制や年5日の有給休暇取得義務化、同一労働同一賃金の施行など、日本の働き方を変える制度は着実に整備されています。「働き方改革のおかげで負担が減った」と感じている人もいるでしょう。

しかし、実際の現場からは前向きな声だけでなく「思っていたのと違った...」という戸惑いの声も多く聞こえてくるのが現実です。本連載では、マイナビニュース会員のアンケートをもとに、働き方改革の裏側で起きている出来事を漫画で紹介します。「これ、うちだけ?」と思っていた違和感が、実は多くの現場で起きていることかもしれません。自分以外の人たちはどんな状況にいるのか、その実情をのぞいてみてください。

ノー残業デーなのに“やり場のない気持ち”が募るワケは…

定時退社のために自分の仕事を上手く調整しても、結局誰かからの急な依頼で予定が崩れてしまうことってありますよね。相手に悪気があるわけではないとわかっているからこそ、やり場のない気持ちに苦しめられてしまうものです。

想定外のトラブルなどの場合もあるため完全に防ぐことは難しいですが、ありがちな追加・修正依頼などは前もって確認する、状況をこまめに共有してもらう、といった対策をしておくと、こういった事態を少しでも減らすことができるかもしれません。また、自分も無意識のうちに誰かの予定を崩す側になってしまっていないかも考えたいところ。働きやすい職場を作るには、互いへの配慮を忘れないことが大切です。

働き方改革は問題も山積み

働き方改革によって、よりよい労働環境にするための制度は整ってきています。しかし、制度ができたからといって必ずしも現場が楽になるわけでありません。上手く運用できずに結局現場にしわ寄せが行ってしまうケースも多く、まだまだ問題は山積みです。形だけの改革で終わらせないためには、働く一人ひとりの違和感を置き去りにしないことが大切と言えるでしょう。

あなたの職場では、本当に変化が実感できていますか? この連載では今後もさまざまな“働き方改革の現実”を取り上げていくので、ぜひ立ち止まって考えるきっかけにしてみてください。

メシウマ娘 めしうまむすめ 遅咲きのフリーランス漫画家。【略歴】社会人になってから独学で漫画を描き始める→副業で4コマ漫画のお仕事を受注→3年で700本制作→独立開業（現在）。漫画を描きながらひっそりと暮らしています。SNSやブログではエッセイ漫画の他、イラスト上達のTipsなどを投稿。

調査時期: 2025年12月1日

調査対象: マイナビニュース会員

調査数: 500人

調査方法: インターネットログイン式アンケート

(文: マイナビニュース編集部、漫画: メシウマ娘)