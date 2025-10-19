デジタルネイティブとして育ち、多様性や個性を尊重する価値観を持つZ世代。その柔軟な発想力や自律性が注目される一方で、仕事観やコミュニケーションスタイルの違いに戸惑う声も少なくない。世代間ギャップがあらゆる職場で顕在化する今、Z世代との関わり方は、あらゆる組織が直面する共通課題となっている。

そこで今回、Z世代と働くマイナビニュース会員のビジネスパーソンにアンケートを実施。マイナビニュースでも人気の漫画連載「やばい上司」を描いている青木ぼんろさんに、実体験に基づくエピソードをイラスト化してもらった。

食事にかける時間は効率化! Z世代の“タイパ飯”

Z世代は料理や食事にかける時間を効率化し、その分を趣味や自己投資など他の活動に充てるという価値観をもっている。実際に、ワンハンドで手軽に食べられる食品が注目されるなど、具体的な消費行動にも表れている。

多様性の時代へ

Z世代の価値観を理解し、尊重することは、単なる世代対応ではなく、時代の変化に適応した組織づくりの第一歩である。異なる視点を受け入れる柔軟さこそが、これからの多様でしなやかな職場を形づくっていくのだろう。

調査時期: 2023年12月1日

調査対象: マイナビニュース会員

調査数: 500人

調査方法: インターネットログイン式アンケート