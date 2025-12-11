しんどいときも嫌なことがあった日も、家族がおもしろすぎるから頑張れる!

家族思いで正義感が強く、嫌になったら踊っちゃうくらいポジティブで、「人生何周目?」と思わせることが時々ある娘。お姉ちゃんが大好きで、「なんで?」の感情を抱かせるプロ、かっこよくてかわいい好奇心旺盛な息子。けんかもするけど、思いやり・優しさ・愛情がたっぷりでとても仲良しな二人。この姉弟からもらえるパワーは計り知れず。

思わずnaoさん一家を「箱推し」したくなる、笑いが絶えないハッピーな日常を描いた『わが家のネタ帳 コントすぎる姉弟の日常』(著・nao/KADOKAWA)より一部をご紹介します。

おばさん

次回、続きます。

『わが家のネタ帳 コントすぎる姉弟の日常』は現在好評発売中。気になった方はぜひチェックしてみてください。