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ルチルはウルの森に住む魔女、今日17の誕生日を迎えた。幼いころに祖母と交わした「魔女はけっして嘘をついてはいけないよ」という約束を忘れていたわけではなかった。ただ…どうしても友達のリナリアに絶望してほしくない想いから、占い結果とは違う答えを伝えたら血を吐いて死んでしまう…。それなのに、なぜかすぐ生き返って…!?――森の最後の魔女の物語が動き出す!

そうだすいが描く、コミックシーモアオリジナル漫画『ウルの森の魔女』より一部をご紹介します。

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マイナビニュースでの試し読みはここまでとなります。コミックシーモアにて好評配信中、『ウルの森の魔女』、気になった方はぜひチェックしてみてください。

(C) そうだすい/シーモアコミックス

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