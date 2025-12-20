Uber Eatsなどフードデリバリーの普及に伴い、配達パートナーとして働く人が増えています。ある調査では、都市圏在住の15～64歳のうち12.7％がフードデリバリー経験者で、そのうち73.6％が男性という報告もあります。そんな配達の現場では、思わずクスッとしてしまう瞬間や、配達員ならではの“あるある”が日々生まれています。この連載では、現場で働く彼らの日常を、青木ぼんろさんの4コマ漫画でお届けします。

寿司パーティ、羨ましいな～

ウーバー配達員として働く人たちの毎日は、道に迷ったり、配達先で予期せぬ出会いがあったりと、想定外の出来事の連続です。ときにはちょっとしたトラブルに巻き込まれたり、思わず笑ってしまうミスをすることも。そんな出来事のひとつひとつが、小さなドラマのように積み重なっていきます。また、時間帯ごとの稼ぎ方や効率的なルート取り、バッグの中で料理を安定させるコツなど、ベテランならではの“配達ハック”が身についていくのも、この仕事ならでは。

次回も、配達の現場で生まれたクスッと笑える“あるある”をお届けします。

ウーバー配達員に関するアンケート

調査時期: 2023年11月30日

調査対象: マイナビニュース会員

調査数: 500人

調査方法: インターネットログイン式アンケート