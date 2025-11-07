大学時代から交際を続ける社会人カップルの勝男と鮎美。同棲生活にも慣れ、そろそろ次の段階へ……と考えていた勝男に訪れた、突然の転機とは―!?

現在毎週火曜よる10時に放送中のTBS火曜ドラマ『じゃあ、あんたが作ってみろよ』原作、慣れないながらに作る料理を通して、ザ・昭和男が今までの「あたりまえ」を見つめなおす、『じゃあ、あんたが作ってみろよ』(著・谷口菜津子)第1巻より一部をご紹介します。

⇒前回のお話を読む

⇒1話からイッキ読みする

⇒前回のお話を読む

⇒1話からイッキ読みする

マイナビニュースでの試し読みはここまでとなります。『じゃあ、あんたが作ってみろよ』は、コミックス第1～3巻がAmazonほか書店・電子書店で好評発売中。さらに待望の第4巻は12月10日に発売決定! また電子コミック誌「comicタント」で最新話を読むことができます。

『じゃあ、あんたが作ってみろよ』(谷口菜津子/ぶんか社)

社会人カップルの勝男と鮎美。大学時代から続いた交際は6年目を迎えようとしていた。同棲生活にも慣れ、そろそろ次の段階へ…と考えていた勝男だったが、そんな彼に訪れた、突然の転機とは……!? 慣れないながらに作る料理を通して、今までの「あたりまえ」を見つめなおす新時代の恋物語。単行本描き下ろし漫画に加え、電子版限定で雑誌収録時のカラーページも収録！

コミックス1～3巻はAmazonほか書店・電子書店で好評発売中。さらに待望の第4巻は12月10日発売決定。