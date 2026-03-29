都心の「タワマン」は、いまや一部の富裕層だけの話ではなく、多くの人の暮らしにじわじわと関わる存在になっています。総務省「住宅・土地統計調査（2023年）」では、住宅全体に占める共同住宅の割合は44.9％と過去最高を更新し、そのうち共同住宅に限ると「15階建以上」の高層住宅は4.6％に達しました。かつては“誰かの憧れ”として見られがちだったタワマンも、都市で暮らす人にとっては、以前よりずっと身近な住まいの一つになっているのかもしれません。

一方で、管理の負担、防災時の不安、住民同士の距離感など、便利さの裏側で生まれる悩みは、実際に住んでいる人だけの話とも言い切れません。そこで本連載では、タワマンで日常的に起こる「あるある」エピソードや、理想と現実のギャップを漫画形式で紹介します。マイナビニュース会員の体験談をもとに、都市生活のリアルをのぞきながら、自分たちの暮らしとの重なりについても感じてもらえる内容をお届けします。

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■「えっなんだって?」タワマン住み男、飲み会で気まずすぎる勘違い

■タワマンの暮らしとは

タワマンをめぐる問題は、特別な住環境の話ではなく、都市に暮らす私たち全体の未来像と重なっています。

2025年度上半期(4～9月)に東京23区で発売された新築マンションの1戸当たり平均価格は、1億3309万円と過去最高を更新。住まいが“資産”として扱われる現代において、タワマンは私たちの価値観や都市の在り方を問い直す存在となっているのかもしれません。 人口構造の変化や災害リスクが高まるなかで、これからは「買う・住む」だけでなく、「どう支え合い、どう続けるか」が問われる時代です。本連載を通じて、多くの人が「理想的な住環境の在り方」について考える機会を増やしてくれれば幸いです。

タワーマンションでの暮らしに関するアンケート

調査時期: 2025年3月11日

調査対象: マイナビニュース会員

調査数: 304人

調査方法: インターネットログイン式アンケート