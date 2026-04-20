異界者(ストレンジャー)たちの侵食から25年。強さを測る指標「世界ランキング」が人々の生き方を大きく変えた世界で、群馬から上京してきたコミュ力皆無の女子高生・木野キノ子は、友達を作ることを目標に生きていた。自分が「世界ランキング1位」とは知らずに…。

集英社「となりのヤングジャンプ」で連載中の漫画『東京KINOKO ～世界ランキング1位のコミュ力最弱JK～』(原作 : 四葉夕ト 漫画 : 加藤よし江)第1巻から一部をご紹介します。

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『東京KINOKO ～世界ランキング1位のコミュ力最弱JK～』は集英社「となりのヤングジャンプ」で連載、コミックス第1・2巻も好評発売中です。ぜひチェックしてみてください。

『東京KINOKO ～世界ランキング1位のコミュ力最弱JK～』(原作 : 四葉夕ト 漫画 : 加藤よし江 / 集英社) 異界の者たちに侵食されて25年が経過した地球。ここでは強さを測る指標“世界ランキング”によって人々の生き方は大きく変化していた。 群馬の田舎から上京してきたコミュ力皆無のJK・木野キノ子は友達を作ることを目標にビクビクしながらなんとか生きていた。自分が“世界ランキング1位”のUNKNOWNだと知らずに…!

集英社「となりのヤングジャンプ」で連載。コミックス第1・2巻も好評発売中。

(C)四葉夕ト・加藤よし江 / 集英社