マンガ読みなら気になる、「いま注目の漫画作品」。人気作や名作はもちろん、オリジナル漫画やインディーズ作品も多数読める「LINEマンガ」より、2026年3月16日～3月29日の期間中、20代男性・女性に多く読まれた漫画作品を紹介します。

20代男性編

順位 タイトル 作者 出版社 ジャンル 1 BUNGO―ブンゴ― 二宮裕次 集英社 スポーツ 2 銀魂 空知英秋 集英社 その他 3 終末のワルキューレ アジチカ , 梅村真也 , フクイタクミ コアミックス バトル・アクション 4 星剣のソードマスター juno(作画)・Hong Dae Ui(脚色)・Q10(原作) LINEマンガ ファンタジー・SF 5 入学傭兵 原作：YC 作画：rakhyun LINEマンガ バトル・アクション 6 俺だけレベルMAXなビギナー WAN.Z(redice studio)(脚色)・Maslow(原作)・swingbat(作画) LINEマンガ ファンタジー・SF 7 神血の救世主～0.00000001%を引き当て最強へ～ 江藤俊司 , 疾狼 , 3rd Ie , Studio No.9 Studio No.9 ファンタジー・SF 8 外見至上主義 T.Jun LINEマンガ ファンタジー・SF 9 コードネーム：バッドロー 金正賢(ストーリー)・Lim lina(作画) LINEマンガ バトル・アクション 10 ナノ魔神 画・GGBG / 脚色・Great H / 原作・HANJUNG WOLYA LINEマンガ ファンタジー・SF

1位は『BUNGO―ブンゴ―』、第2位は『銀魂』、第3位は『終末のワルキューレ』がランクイン。

20代女性編

順位 タイトル 作者 出版社 ジャンル 1 枯れた花に涙を Gae LINEマンガ 恋愛 2 幼馴染コンプレックス EUNHI LINEマンガ 恋愛 3 銀魂 空知英秋 集英社 その他 4 オークの樹の下 Seomal/namu(脚色)・P(作画)・Kim Suji(原作) LINEマンガ ファンタジー・SF 5 運命の人に出会う話 あなしん 講談社 恋愛 6 コーヒー＆バニラ ｂｌａｃｋ 朱神宝 小学館 恋愛 7 問題な王子様 Solche(原作)・CACTUS(漫画) LINEマンガ ファンタジー・SF 8 顔だけじゃ好きになりません 安斎かりん 白泉社 恋愛 9 魔法世界の受付嬢になりたいです よね , まこ , まろ KADOKAWA ファンタジー・SF 10 酒と恋には酔って然るべき はるこ , 美波はるこ 秋田書店 恋愛

1位は『枯れた花に涙を』、第2位は『幼馴染コンプレックス』、第3位は『銀魂』（空知英秋、集英社)がランクイン。

Pick Up!

今回のピックアップは、20代男性編2位、20代女性編3位とそれぞれの上位にランクインした『銀魂』。突如宙から舞い降りた異人「天人」の台頭と廃刀令により侍が衰退の一途をたどっていた江戸時代末期を舞台に、侍魂を持った甘党＆無鉄砲な男・坂田銀時が営む「万事屋」と、そこで働く剣術道場の跡取り・志村剣八、宇宙最強の戦闘民族「夜兎族」の少女・神楽、犬のような巨大宇宙生物・定春たちとともに様々な依頼ごとに巻き込まれていくストーリー。

2004年より「週刊少年ジャンプ」で連載を開始した同作は、2006年にはアニメ化、2017年には実写映画化と様々なメディアミックスが行われています。現在、劇場版映画『新劇場版 銀魂 -吉原大炎上-』も公開されており、LINEマンガでも大規模なキャンペーンを実施していたことから改めて多くの方が注目した作品です。

他にも「LINEマンガ」では人気作品を多数連載中! 気になる作品をぜひチェックしてみてくださいね。