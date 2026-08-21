後に世間を大きく騒がすことになる大量殺人「アララギの子事件」。謎を追っていた刑事・瀬戸真人は遂に不正なおとり捜査を強行する。だが、真相の末端を掴みかけたその時、彼は取り返しのつかない過ちを犯してしまう――。「犯した罪は贖えるのか?」――リハビリテーション科を軸に描かれる心と身体の“真”の再生ストーリー。医療×サスペンス新機軸! ここに開幕…!!
集英社「ヤンジャン＋」連載『境界のエンドフィール』(近藤たかし・アントンシク)第1巻より一部をご紹介します。
Feel:1 過ちと贖い(3)
次回、続きます。
リハビリチームが史上最悪の"容疑者"を覚醒させる…
▶『境界のエンドフィール』を一気読み
『境界のエンドフィール』は、「ヤンジャン＋」で連載、コミックス最新8巻は好評発売中です。気になった方はぜひチェックしてみてください。
『境界のエンドフィール』(原作：近藤たかし 漫画：アントンシク/集英社)
後に世間を大きく騒がすことになる大量殺人「アララギの子事件」。謎を追っていた刑事・瀬戸真人は遂に不正なおとり捜査を強行する。だが、真相の末端を掴みかけたその時、彼は取り返しのつかない過ちを犯してしまう――。「犯した罪は贖えるのか?」――リハビリテーション科を軸に描かれる心と身体の“真”の再生ストーリー。医療×サスペンス新機軸! ここに開幕…!!
集英社「ヤンジャン＋」連載、コミックス最新8巻は好評発売中です。
(c)近藤たかし・アントンシク/集英社