後に世間を大きく騒がすことになる大量殺人「アララギの子事件」。謎を追っていた刑事・瀬戸真人は遂に不正なおとり捜査を強行する。だが、真相の末端を掴みかけたその時、彼は取り返しのつかない過ちを犯してしまう――。「犯した罪は贖えるのか?」――リハビリテーション科を軸に描かれる心と身体の“真”の再生ストーリー。医療×サスペンス新機軸! ここに開幕…!!

集英社「ヤンジャン＋」連載『境界のエンドフィール』(近藤たかし・アントンシク)第1巻より一部をご紹介します。

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Feel:1 過ちと贖い(3)

次回、続きます。

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(c)近藤たかし・アントンシク/集英社