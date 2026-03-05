伯爵令嬢リゼットは「前世持ち」で今回の人生は4回目。今世こそ長生きしようと、魔物が出ないという聖域(ド田舎)で静かに暮らすことにしたリゼットだったが、ある日、幼少期に救った貴族令息のラルフと再会する。はたしてリゼットは、今世こそ無事に20歳の誕生日を越せるのか!?

「コミックブリーゼ」にて連載、『私を好きすぎる勇者様を利用して、今世こそ長生きするつもりだったのに（多分、また失敗した）』(漫画:くまのみ鮭 原作:琴子/キルタイムコミュニケーション)より、一部を抜粋してご紹介します。

『私を好きすぎる勇者様を利用して、今世こそ長生きするつもりだったのに（多分、また失敗した）』(漫画:くまのみ鮭 原作:琴子/キルタイムコミュニケーション)

伯爵令嬢リゼットは「前世持ち」で今回の人生は四回目。過去の人生ではいつも20歳の誕生日に魔物に食い殺されてきた。今世こそ長生きしようと、魔物が出ないという聖域（ド田舎）で静かに暮らすことにしたリゼットだったが、ある日、幼少期に救った貴族令息のラルフと再会する。なんと現在彼はこの国の勇者であり、過去に魔王を倒した英雄だという。ラルフの側にいれば死なずに済むかもしれない…。そう思ったリゼットは、彼の提案を受け入れる。

「命に代えても必ず、僕がリゼット様を守ります」

ラルフの重すぎる愛情に戸惑いながらも、繰り返される自身の死の真相に近づいていくリゼット。

――はたしてリゼットは、今世こそ無事に20歳の誕生日を越せるのか? 死にたくないヒロインと、とにかく愛が重いヤンデレ勇者のシリアスラブコメディ、ここに開幕!