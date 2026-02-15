小5の夏、親友のナルミはある日突然、母親と姿を消した。大人になり、カヨコは民生委員として赤ちゃん訪問で十代の若いお母さん・アカネと出会う。親戚も友達もいない土地で初めての子育てに苦労しているように見えるアカネ、ナルミとアカネの境遇が似ていると感じたカヨコは、どうしても他人事とは思えずアカネの手助けをしたいと思うのだが……。無縁社会に落ちてしまった母と子供を葛藤しながら見つめる渾身のセミフィクションコミックエッセイ。

シリーズ 立ち行かないわたしたち『その叫びは聞こえていたのに 消えた母子をめぐる物語』(著・きむらかずよ/KADOKAWA)より一部をご紹介します。

第16話:再会

次回、続きます。

『その叫びは聞こえていたのに 消えた母子をめぐる物語』は現在好評発売中。気になった方はぜひチェックしてみてください。