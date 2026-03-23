華族の久世麗華《くぜれいか》は事故で負った火傷痕を父母に疎ましく思われ、冷遇されて育つ。そんな麗華に資産家から縁談が舞い込むが、父は縁談を妹にあてがうことに。しかし、妹の結納の日、留守番をしていた麗華の前に謎の将校が現れ、後日、麗華に縁談を申し込む。そんな彼は財閥の御曹司で将校の葉室丞太郎《はむろじょうたろう》だった。麗華を求める丞太郎が不機嫌なのには理由があって――

小説投稿サイト「エブリスタ」で人気の、華族令嬢と堅物将校の純愛物語『将校はいつも不機嫌～大正恋愛ロマン、女嫌いの将校へ嫁ぎます～』をコミカライズ! DPNブックス「カーテシック」発の漫画『将校はいつも不機嫌』(志月 里帆・みちふむ/DPNブックス)より一部をご紹介します。

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