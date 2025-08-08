赤城さとみは美容整形クリニックの看護助手として働き始めることに。顔面ギブスの先輩、アニメキャラの顔になりたいお客さん、処女膜再生手術って誰がやるの……!? 美容整形って実際どうなの!?がわかる、お仕事コメディ。

8月7日1巻発売、『女の人生に整形って必要ですか？ ～美容整形の裏側がカオスだった話～』(原案:パチ美 漫画:金子べら/新潮社)より、一部を抜粋してご紹介します。

ひょんなことから美容整形クリニックで働くことになったさとみ。そこは何もかも知らないことだらけの世界で……!? つづく

※この作品は実際の取材・体験を元にした限りなくノンフィクションに近い物語です。美容整形を推奨するものではありません。



