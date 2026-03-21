専業主婦のモモコは第二子妊娠中で、夫ショウタ、長男レンと幸せに暮らしていた。しかしある日、ママ友・アヤから送られてきた写真でショウタが不倫していることを知る……。信じがたい事実に愕然としながらも、モモコは話を聞くためアヤの自宅へ向かう。
『サレ妻になったので復讐したらママ友の罠でした』(しろみ/KADOKAWA)より、一部を抜粋してご紹介します。
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このつづきは、『サレ妻になったので復讐したらママ友の罠でした』(しろみ/KADOKAWA)にてお楽しみください!
『サレ妻になったので復讐したらママ友の罠でした』(しろみ/KADOKAWA)
専業主婦のモモコは第二子妊娠中で、夫ショウタ、長男レンと幸せに暮らしていた。しかしある日、ママ友・アヤから送られてきた写真でショウタが不倫していることを知る…。信じがたい事実に愕然としながらも、モモコは話を聞くためアヤの自宅へ向かう。アヤはモモコを気遣いながらも知っていることを話すとともに、自身も“サレ妻”だったことを告白。つらい経験を振り返り、モモコに協力を申し出る。そして小型カメラやGPS、ボイスレコーダーなどを渡し、浮気現場を押さえるべきとアドバイスする。モモコは戸惑いながらもアヤに言われるがまま行動していくが…。