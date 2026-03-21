専業主婦のモモコは第二子妊娠中で、夫ショウタ、長男レンと幸せに暮らしていた。しかしある日、ママ友・アヤから送られてきた写真でショウタが不倫していることを知る……。信じがたい事実に愕然としながらも、モモコは話を聞くためアヤの自宅へ向かう。

『サレ妻になったので復讐したらママ友の罠でした』(しろみ/KADOKAWA)より、一部を抜粋してご紹介します。





このつづきは、『サレ妻になったので復讐したらママ友の罠でした』(しろみ/KADOKAWA)にてお楽しみください!



