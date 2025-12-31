愛され系の女ではないと自覚した時から、ずっと結婚なんて諦めてきた美麗。突然現れた天使のような顔とハートを持ったマイダーリン。幸せな結婚生活がスタートすると信じていたのに…。あの手この手でふたりのラブラブ生活に介入してくる美麗の天敵“お義母様”の溺愛息子に向ける愛情はハンパなく、ライバル心むき出しに美麗に襲いかかる!サバサバ嫁とモテ系姑のバトルのゴングが鳴る!!

和田依子が描く、DPNブックス「コミックなにとぞ」発の漫画『サバサバ嫁とモテ系姑～お義母様ったら老眼でしたか～』より一部をご紹介します。

つづく――





(C)和田依子／DPNブックス