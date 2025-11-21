「このまま続けていいのか」――そんな迷いを抱えながら働く人が増えています。

厚生労働省「令和5年雇用動向調査」によると、2023年に転職入職した人は379万人と前年より増加し、離職理由として「労働時間・休日・休暇の条件」「人間関係」「心身の健康」など、働き方そのものに関わる要因が上位を占めています。

退職は決してネガティブな選択ではなく、自分の働き方を見直すための“キャリアの節目”です。個人の意思で職を離れることが珍しくなくなった今、“辞める勇気”が、より自分らしい働き方をひらくきっかけになっています。

本連載では、退職経験を持つマイナビニュース会員のリアルな声を、青木ぼんろさんの漫画で再現。「辞める」という選択をタブー視せず、働く環境の課題を“見える化”し、自分の生き方・働き方を立て直すヒントを探ります。

言い出せなかった退職

気まずさや後ろめたさに飲まれてしまう退職報告も、腹を割って伝えてみれば、案外すんなり受け止めてくれる人がいるものです。むしろ背中を押してくれる関係だったと気づく瞬間は、少し切なくて、でも確かにあたたかい。新しい一歩を踏み出す勇気は、こういう人に支えられて育つのかもしれませんね。

退職は「これからの自分」へのステップ

退職は「終わり」ではなく、「自分らしく働くための始まり」です。立ち止まって気づく不調や違和感こそが、次のキャリアをつくるヒントになることもあります。働き方の多様化が進むいま、辞めることを恐れず、心と体を守る選択をすることが大切です。“続ける勇気”と同じくらい、“辞める勇気”も尊い時代になっているのです。

退職・離職に関するアンケート

調査時期: 2024年11月19日

調査対象: マイナビニュース会員

調査数: 506人

調査方法: インターネットログイン式アンケート