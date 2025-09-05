【漫画】最終日「先輩、俺 寂しいっす」慕ってくれていた後輩と連絡先を交換。そして3年後、彼とは… smartnews_title=職場最後の日「先輩、俺 寂しいっす」かわいがっていた後輩と再会を約束。そして3年後、彼との関係は…【本当にあった退職・離職話】

author=青木ぼんろ

社会人の多くが一度は経験したことがあるであろう「退職」。紆余曲折あって転職が決まり、ホッと一息……と思いきや、退職をするとなったら、さまざまなドラマに直面している人も意外と少なくないようです。

本連載では、マイナビニュース会員が明かした、退職・離職時のエピソードを、マイナビニュースで「タワマン暮らし」などを執筆する青木ぼんろさんによるマンガで紹介していきます。

秋空に想う

退職の場面では「また会いましょう」と言葉を交わすものの、その約束が果たされることは意外と少ないもの。けれども、それは冷たさではなく、お互いがそれぞれの新しい日常に忙しく踏み出している証拠でもあります。再会の約束は、思い出をやわらかく締めくくるセレモニーなのかもしれませんね。

仕事の“離れ方”も多様化

近年、「退職代行」や「静かな退職(quiet quitting)」といった言葉が注目されるように、働く人々の"辞め方"や"離れ方"が多様化しています。終身雇用や会社への忠誠心が前提だった時代から、「心身の健やかさ」や「自分らしい働き方」を重視する時代へと価値観は大きく変化しています。退職はネガティブな選択ではなく、キャリアの中の自然な通過点として受け止められる社会が求められているのかもしれませんね。

退職・離職に関するアンケート

調査時期: 2024年11月19日

調査対象: マイナビニュース会員

調査数: 506人

調査方法: インターネットログイン式アンケート