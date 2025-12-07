『理想の夫』の愛の束縛が重すぎる。言いつけに従わないのは、ワガママですか?早乙女菜々星、29歳。結婚して3年目。夫は同じテレビ局で働く敏腕プロデューサーで愛妻家。「理想の結婚」とうらやましがられていたが、実際は細かい束縛にしばられており……。
『終わりかけの私たち』(著・モヨ/KADOKAWA)より一部をご紹介します。
マイナビニュースの試し読みはここまでとなります。『終わりかけの私たち』は現在好評発売中。気になった方はぜひチェックしてみてください。
『終わりかけの私たち』(モヨ/KADOKAWA)
『理想の夫』の愛の束縛が重すぎる。言いつけに従わないのは、ワガママですか?
早乙女菜々星、29歳。結婚して3年目。
夫は同じテレビ局で働く敏腕プロデューサーで、上司や部下からの信頼も厚く、誰もがうらやむエリート。おまけに愛妻家としても評判が高く、周囲からは「理想の結婚」とうらやましがられていた。
けれど実際は違う。菜々星の毎日は、夫の細かい束縛にしばられていた。今日着ていく服まで指示され、都外に出ることさえ許されない。亡き母の遺品整理に千葉の実家へ行きたいと願っても、それすら叶わない。表向きは幸せに見えて、心はいつも押しつぶされそうになっていた。そんなある日、夫が一泊の出張に出る。ほんのわずかな自由に「このままではおかしいのでは」と胸の奥で疑問がわいた。勇気を出して出かけた美容院で出会ったのは、美容師の修也。気取らず、あたたかく言葉をかけてくれる彼の存在に、見失った自分の心が徐々に解放されていき――。
Amazonなどで好評発売中です。