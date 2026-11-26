デビューから60年余り、今も描き続ける本宮の画業をまとめた『本宮ひろ志漫画大全集』が刊行される。これを記念し、『男一匹ガキ大将』で描かれた「ホルムズ海峡」のエピソードを一部試し読みで紹介する。

ホルムズ海峡が封鎖され、日本への石油輸入が止まる――本宮は半世紀以上前にそんな危機を描いていた。窮地に陥った日本を前に、ガキ大将・戸川万吉はどう動くのか!?

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暗殺指令の巻(2)

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(c)本宮ひろ志/集英社