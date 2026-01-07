在宅勤務が広がって久しいいまも、職場の「見えない孤独」は解消されていません。

内閣府の最新調査(令和6年)では、孤独感が「ある」と答えた人は約4割。しかもその多くは“チームには属しているのに、つながっていない"という、気づかれにくい孤独です。一方、厚生労働省「労働安全衛生調査(令和6年)」によると、メンタルヘルス対策を十分に行えている事業所は63.2%、ストレスチェックは65.3%にとどまり、個人が抱くしんどさと、組織の支援の届き方には依然として大きな差があります。

“まわりに人はいるのに、なぜかひとり”。そんな違和感は、誰にとっても起こりうる職場の構造的な課題でもあります。

今回は「単独行動が多い職種」でよくあるケースについてお送りします。

たくさんの人と会うのに

人間関係から逃げた結果、会話が定型文だけに。気楽なはずの距離感が、ふと心に引っかかる瞬間もあるようです。

小さなコミュニケーションが職場環境を改善する

職場での孤独感は、個人の性格ではなく“環境によって生まれるもの”です。ちょっとした声かけや雑談、気軽に話せる雰囲気があるだけで、人は安心して働けます。

企業にとっても、孤立を防ぐことはメンタルヘルスや離職防止につながる重要な取り組み。お互いの存在を認め合う小さなコミュニケーションが、職場の孤独を和らげ、働く人の心を支えていきます。