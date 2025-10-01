あなたは職場で「さみしさ」を感じたことはありますか?

現代の職場環境は多様化し、テレワーク、フレックスタイム、フリーアドレスなど、利便性や効率がアップする一方、なんとなく漂う「孤独感」を覚える人も少なくありません。また、転職で環境が変わったり、仲間が退職したりして、気楽なコミュニケーションをとれる相手がいなくなってしまうケースも。

でも、実はあなたは一人ではないのです。孤独仲間はいたるところに……。

独りぼっちでも静かに強く生きる人々の、実際にあった泣き笑いの孤独ストーリーを人気漫画家兼イラストレーターの菅原県氏がお届けします。

今日の職場の孤独民は……!?

■格差は縁の切れ目

管理職になったら同僚と一線ひかれた

昇進すれば人望も増すと思いきや、同僚はよそよそしくなり、ランチの誘いも空振り続き。管理職になって初めて知ったのは、出世の道には“孤独という落とし穴”がしっかり掘られていることでした。

■人がいる、それなのにさみしい

孤独か、孤立か、はたまた孤高か……ただ一人でいることでも、本人や周囲の受け止め方によって状況はかなり変わってきます。

内閣府の調査では、年代別(年齢階級別)に見ると、20～50代は他の年齢に比べて孤独感がある割合が高くなっています。では、会社員ではどうでしょう。職場で孤独を感じた経験がある人が約7割に上ったという調査結果もあります。

もはや、職場の孤独は誰にでも起こりうる“あるある”になりつつあります。さみしさを感じたなら「このネタを漫画に」とマイナビニュース編集部までご一報を。一緒に孤独感を笑いに変えましょう!