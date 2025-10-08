あなたは職場で「さみしさ」を感じたことはありますか?

現代の職場環境は多様化し、テレワーク、フレックスタイム、フリーアドレスなど、利便性や効率がアップする一方、なんとなく漂う「孤独感」を覚える人も少なくありません。また、転職で環境が変わったり、仲間が退職したりして、気楽なコミュニケーションをとれる相手がいなくなってしまうケースも。

でも、実はあなたは一人ではないのです。孤独仲間はいたるところに……。

独りぼっちでも静かに強く生きる人々の、実際にあった泣き笑いの孤独ストーリーを人気漫画家兼イラストレーターの菅原県氏がお届けします。

今日の職場の孤独民は……!?

■職場の友人関係

職場に親しい人がいないことに悩んでいた彼女ですが、「会社は友だちを作る場所じゃない」という母の言葉で、何かがふっとほどけたようです。人間関係にとらわれず仕事に集中できるようになった今、その表情には静かな自信が宿っていました。

■人がいる、それなのにさみしい

孤独か、孤立か、はたまた孤高か……ただ一人でいることでも、本人や周囲の受け止め方によって状況はかなり変わってきます。

内閣府の調査では、年代別(年齢階級別)に見ると、20～50代は他の年齢に比べて孤独感がある割合が高くなっています。では、会社員ではどうでしょう。職場で孤独を感じた経験がある人が約7割に上ったという調査結果もあります。

もはや、職場の孤独は誰にでも起こりうる“あるある”になりつつあります。さみしさを感じたなら「このネタを漫画に」とマイナビニュース編集部までご一報を。一緒に孤独感を笑いに変えましょう!