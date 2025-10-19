「ゲーム好きのあなたにぴったりの簡単なお仕事です」そんな求人情報を見つけハロワに行ったニート・山野マサルは、面接会場から即刻異世界送りとなる。お仕事の内容は20年以内に滅亡を迎える異世界で、 特定の条件を満たすか20年間生き残ることだった……。
『ニートだけどハロワにいったら異世界につれてかれた』(漫画:高野いつき 原作:桂かすが キャラクター原案:さめだ小判/キルタイムコミュニケーション)より、一部を抜粋してご紹介します。
⇒✅前回のお話を読む
つづく――
『ニートだけどハロワにいったら異世界につれてかれた』( 漫画:高野いつき 原作:桂かすが キャラクター原案:さめだ小判/キルタイムコミュニケーション)
『急募 箱庭世界ラズグラドワールドのテストプレイ』『ゲーム好きのあなたにぴったりの簡単なお仕事です』
そんな求人情報を見つけハロワに行ったニート、山野マサルは 面接会場から即刻異世界送りとなる。お仕事の内容は20年以内に滅亡を迎える異世界で、 特定の条件を満たすか20年間生き残ることだった……。滅亡が運命づけられた世界、ラズグラドワールドを舞台に マサルの無理せず頑張る異世界冒険ライフが幕を開ける!
「ちくしょう、こうなったら20年間生き延びてやる！」
「小説家になろう」で好評を博すMFブックス(KADOKAWA刊)の大人気小説がコミカライズ。