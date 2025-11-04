まさか自分の子どもが不登校になるなんて――。全てうまくいっていたはずだった、優等生の娘がいきなり学校へ行かなくなった理由とは――?

シリーズ 立ち行かないわたしたち『娘に死にたいと言われました 不登校の理由』(著・とーや あきこ)より一部をご紹介します。

⇒前回のお話を読む

⇒1話からイッキ読みする

第9話 私がなんとかしなきゃ

次回、続きます。

⇒前回のお話を読む

⇒1話からイッキ読みする

『娘に死にたいと言われました 不登校の理由』は現在好評発売中。気になった方はぜひチェックしてみてください。