夢はあるが、定職なし、貯金なし、恋人なし…。そんなアラサー貧困女子の前にある日突然現れたのは、未来の息子で――!? ジリ貧の生活で子供を育てられるのか? 無事に息子を未来に送り返すことはできるのか? そして、父親はいったい誰なのか――!? 謎のシングルマザー生活から始まる新感覚ホームラブコメ!

1月13日より放送を開始するTBS火曜ドラマ『未来のムスコ』原作、集英社「ヤンジャン＋」連載『未来のムスコ～恋人いない歴10年の私に息子が降ってきた!』(原作：阿相クミコ 漫画：黒麦はぢめ)第1巻より一部をご紹介します。

次回、続きます。

『未来のムスコ～恋人いない歴10年の私に息子が降ってきた!』は、「ヤンジャン＋」で連載、コミックス全8巻も好評発売中です。気になった方はぜひチェックしてみてください。

(c)阿相クミコ・黒麦はぢめ/集英社