娘に元カノの名前を付けたの…!?」優しい夫と3歳の娘を持つ爽子は、慌ただしくも幸せな毎日を送っていた。理想的な夫に対して唯一腑に落ちないのは、結婚指輪の代わりに身内の形見だと言う指輪をしていること。 そしてある日、夫の秘密を知ってしまい、夫の背後に見え隠れする女性の影を感じる爽子。「私の勘違い? それとも、まさかうちの夫が浮気をしている!?」疑惑の結婚生活の行方は…!?

DPNブックス「コミックなにとぞ」発の漫画『右手に指輪をする夫』(著・樹ユウマ)より一部をご紹介します。

⇒前回のお話を読む

⇒1話からイッキ読みする

マイナビニュースでの試し読みはここまでとなります。『右手に指輪をする夫』は、各種電子書店で好評発売中です。

⇒前回のお話を読む

⇒1話からイッキ読みする

(C)樹ユウマ／DPNブックス