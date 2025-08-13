結婚をめぐる価値観が多様化している現代では、政府の少子化対策やマッチングアプリの普及を背景に、「婚活」が以前よりも身近で、同時に複雑なテーマになっている。

婚活サイトやアプリ、婚活パーティー、結婚相談所など、さまざまな婚活の手段がある。ただ、いざ婚活を始めてみると、なかなかうまくいかないことや初対面で気まずい思いをしたなど、ほろ苦い経験もあるのでは?

今回はマイナビニュース会員の中で婚活経験者にエピソードを聞き、マイナビニュースでも人気の漫画家・青木ぼんろさんに、イラスト化してもらった。

→✅「婚活してみたら」1話から無料でイッキ読み!

■天気が悪い日は、デートに行く気になれず……

天気が悪く、待ち合わせ場所もちょっと遠いとデートに行く気がなくなる日も。ただ、こうやってドタキャンしたり、やる気がなくなると、どんどん結婚へのみちのりは遠くなるはず……。

結婚するしないは人それぞれ

結婚をゴールとするかどうかは人それぞれ。しかし、婚活の現場は、社会の変化や個人の選択を映し出す鏡でもある。これからの時代、「婚活」はどんな形で変遷していくのか、その行方に注目したい。

→✅「婚活してみたら」1話から無料でイッキ読み!

調査時期: 2023年12月27日

調査対象: マイナビニュース会員

調査数: 500人

調査方法: インターネットログイン式アンケート