スイミングクラブの育成クラスで実力をつけていく息子・想太と、勝ちへのこだわりがエスカレートしていく母・カナ。結果だけしか見なくなったカナに徐々に追いつめられていく想太は、水泳にも学校にもいけなくなって……。

すべては息子のため、母親失格といわれたくないから…そんな母の苦悩を描いたコミックエッセイ『勝たないと意味がないでしょ? 全部あなたのため・母の呪縛』(みほはは/KADOKAWA)より一部をご紹介します。

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第2話(1)

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