知ってるはずの熟語ばかりなのに、意外と分からない……!! そんな穴埋めクイズを出題します。熟語はいずれも中学校までに習うものばかり。ぜひ、学生時代の知識をフル活用して、答えを導きだしてくださいね!
これを知っていれば、あなたは漢字王かも!?
四角に入る漢字はなんでしょう?
難易度:★★☆☆☆
四角に入る漢字はなんでしょう!?
――正解は次のページで!
▶こっちはできる?難読漢字の中級検定にも挑戦!
※本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。予めご了承ください。
【赤ちゃんの名前】2025年人気の漢字一文字の名前ランキング、女の子は「凛ちゃん」が1位に - 男の子は?
