どこかにいるかもしれない"お金の神様"と僕(金欠サラリーマン)のお話です。
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【漫画】朝はパン

お金の神様が帰ってきました!(編集部)

しりもと

しりもと

東京都出身。
漫画、イラストを中心に活動。
単行本『天才! サラリーマンしりもと』『しりもと』、LINEスタンプ
など、いろいろ発売中です。
ツイッター: @SHIRIMOTO
ホームページ: upan

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