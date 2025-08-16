バブル期にその権力と富の絶頂を極めた傲慢お嬢様、二ノ宮小百合。しかしその栄光はバブルの崩壊とともに崩れ去り、いつしか孤独な中年ホームレスとなってしまっていた。ある日公園で不良少年に石を投げつけられ、過去の幸せに縋りながら死んだと思った小百合だったが、なんと高校時代にタイムリープしていて……!?

『JKからやり直すシルバープラン』(原作:林達永 作画:李惠成/キルタイムコミュニケーション)より、一部を抜粋してご紹介します。

人生のどん底から一転、一番輝いていたバブル期の女子高生時代にタイムスリップした小百合。高校に登校すると、当時の自分がどんな人物だったのかが明らかになっていき――つづく



