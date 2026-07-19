「この世は実験対象(モルモット)で溢れている―」上司から異動を言い渡された長嶺晴子(ながみね・はるこ)。彼女の異動先は社内いじめで有名な”地獄の営業二課”!早速いじめのターゲットになった長嶺。彼女もこのまま潰されるかと思われた。しかしただひとつ、いじめ加害者の誤算は、彼女が”実験狂”であることだった―!?長嶺の実験により、最低人間たちが次々と吠え面をかく!?マッドなオフィス・エンタテインメント!

DPNブックス「コミックなにとぞ」発の漫画『実験大好き・長嶺さん〜最低人間の心理、教えていただけます?〜』(久松ゆのみ / 鵜森はだし)より一部をご紹介します。

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次回、続きます。

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