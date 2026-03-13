ご近所づきあいは、暮らしの安心を支える一方で、思わぬストレスの火種にもなります。実際、マイナビニュース会員503名へのアンケートでは、49％が「自宅の近隣住民とのトラブルや揉め事を経験した」と回答。ご近所トラブルは、決して他人事ではないようです。今回は、マイナビニュース会員の体験談を元にした「ご近所トラブル」を漫画でご紹介します。

在宅勤務で家にいることの多い加奈は、夫と二人で穏やかに暮らしていた。けれど向かいに住む自治会長の吉田さんは、料理のおすそわけやゴミ出しのチェックなど、何かと世話を焼いてくる。最初は親切だと思っていたその行動は、やがて加奈の日常にじわじわと踏み込み、静かな暮らしを脅かしていく――。

1話

もしも近所の騒音トラブルに悩んだら…

ご近所トラブルに巻き込まれたときは、感情的に言い返す前に、日時や内容を記録し、証拠を残すことが大切です。当事者同士での解決が難しい場合は、管理会社や自治体の相談窓口、警察など第三者に相談を。無理に関係を改善しようと背負い込まず、自分と家族の安全・安心を最優先に行動しましょう。