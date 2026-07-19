アナスタシアは、ある日両親から婚約の破談を言い渡される。自分の誕生日に行われるはずだった婚約パーティーは急遽妹ローラと婚約者ニコライの婚約披露パーティーに。もちろん、自分も参加しなくてはいけない…。さらに、婚約が内定していることはいつのまにか学校にも知られており…屈辱とショックを受けるアナスタシアに、後輩ルイスが持ち掛けたのは……『偽装婚約』!?。

DPNブックス「カーテシック」発の漫画『妹に婚約者を略奪されたので、公爵家の後輩と偽装婚約したら何故か溺愛されています。』(芦の木あい / 森田りょう)より一部をご紹介します。

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