10年付き合ってきた彼氏のゆうちゃんを「運命の人」と信じる風香(ふうか)。最近、少しだけ価値観のズレを感じるものの、一緒に婚姻届けを出しにいくのを楽しみにしていた。

しかし、入籍予定日の当日に、ゆうちゃんは「お腹が痛い」と言い出し……。『ミューズの真髄』の著者が描く、歪な恋の物語、開幕。

11月12日にコミックス最新2巻が発売、漫画雑誌「月刊コミックビーム」連載中『今際の際のファムファタール』(著・文野紋/KADOKAWA刊)より一部をご紹介します。

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1話(5)

次回、続きます。『今際の際のファムファタール』は漫画雑誌「月刊コミックビーム」連載中にて好評連載中、11月12日に発売したコミックス最新第2巻も現在好評発売中です。気になった方はぜひチェックしてみてください。

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