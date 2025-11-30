最近では「副業」が当たり前の時代になり、SNSやネットでは「月●万円も稼げた！」といった華やかな体験談があふれています。でも、実際にやってみると「こんなはずじゃなかった……」と思うことも少なくありません。

イラストレーター星野グミコさんによる連載「副業はつらいよ」では、そんな“副業のリアル”にフォーカス。思わず「あるある」と共感してしまう、ちょっと切ない副業の日常を2コマ漫画でお届けします。

「え…それ本当に大丈夫?」副業初心者がハマッた投資の闇

副業の現実とは

物価高や将来不安が続く中、収入源を一つに頼ることへのリスクが高まり、「副業」はもはや特別な選択肢ではなくなりつつあります。財務省の就業構造基本調査では、副業者は2022年に332万人と10年前から4割以上増加し、就業者に占める割合も3.6％から5.0％へ拡大しました。また、厚生労働省の調査では、正社員で実際に副業している人は2.5％にとどまる一方、「副業したい」と考える人は7.7％と、その差は依然として大きい状況です。

だからこそ、私たちは“踏み出せない理由”と向き合いながら、自分らしい働き方を選び取る時代に入っているのかもしれません。