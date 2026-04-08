「え、今なんて言ったの?」

同じ日本語を話しているはずなのに、会話が止まる。そんな“方言ギャップ”に戸惑った経験はありませんか? 本記事では、人気連載載「方言が伝わらなかった話」から、意味がわからなすぎて会話が止まった衝撃エピソード3選をご紹介します。

■その1：「おっぺす」って何!? 神奈川なのに通じない…

突然のピンチに、思わず「誰か来て! おっぺしてー!」と叫んだら、相手は「どうしたの!? だからおっペスってなに!?」とパニックに。これってどういう状況!?

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■その2：「がおった」ってどういう状態!? 仙台の謎ワード

サークルの買い出し中に、突然「がおった〜」とつぶやく人物。その場にいたメンバーは「どういう意味?」と困惑しつつも、「多分こういうことだろうな」と意味を推測しています。これってどういう状況!?

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■その3：マッチョじゃないよ～! 大分弁の「まっちょう」って?

「お待たせ!」とかけよってきた友達に、「マッチョはどこ?」と言われてしまった。さっき電話で伝えた言葉の意味を、どうやら誤解した様子。……これってどういう状況!?

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「今なんて言ったの?」「それってどういう意味!?」と思わず聞き返してしまう瞬間は、誰にでも起こりうるものです。地域が違うと、まったく通じないこともあるのが方言のおもしろさとあたたかさ。今回ご紹介した以外にも、思わず会話が止まった“方言エピソード”は、まだまだあります。

気になる方は、ぜひほかのエピソードもチェックしてみてくださいね。