すかいらーくグループが運営するガストは、ハンバーグやステーキといった定番の洋食メニューから銀鮭やうな重などの和食まで、手ごろな値段で多彩なメニューが楽しめるファミリーレストランです。

近年はデリバリーやテイクアウトにも注力しており、自宅やオフィスにいながら同店の味を満喫できる機会の創出に努めています。特にファミリー層や忙しいビジネスパーソンにとって、ガストのデリバリーサービスはありがたい存在と言えるでしょう。

このようにさまざまなシーンで利用できる機会が増えたことに伴い、ふと「ガストで人気があるメニューは何だろう?」と気になった経験がある人も少なくないはずです。

そこで今回、マイナビニュース会員に「好きなガストのメニュー」をテーマとしたアンケートを実施。同店の人気料理をランキング形式にまとめました。ガストファンの皆さんが愛してやまないメニューはどれなのか、その理由も紹介しているので次回のメニュー選びの参考にしてみてください。

マイナビニュース会員に「好きなガストのフードメニュー(※期間限定メニューは除く)」をテーマにアンケートを実施したところ、結果は以下のようになりました。

1位: チーズINハンバーグ(26.8%)

2位: ビーフ100%ハンバーグ ペリグーソース(10.0%)

3位: 鉄板目玉ハンバーグ(7.2%)

3位: ビーフ100%粗挽き肉厚ステーキ風ハンバーグ(7.2%)

5位: チーズONチーズINハンバーグ(4.8%)

6位: ビーフ100%粗挽き肉厚ステーキ風ハンバーグ&カットステーキ(3.3%)

6位: 九条ねぎと大葉おろしの粗挽き肉厚ステーキ風ハンバーグ(3.3%)

6位: 鉄板ハンバーグミックスグリル(3.3%)

6位: サーロインステーキ(3.3%)

10位: カットステーキ肉盛りプレート(2.4%)

10位: 鉄板ハンバーグ元気盛り(2.4%)

12位: ジューシー若鶏グリル 大葉おろし(1.9%)

12位: ハンバーグデミグラスソース&若鶏の唐揚げ(1.9%)

12位: ジューシー若鶏グリル ガーリックソース(1.9%)

12位: たれカツ丼 味噌汁・漬物付き(1.9%)

12位: 豚チゲ(半玉うどん入り)ごはん付き(1.9%)

17位: から好し定食 4個(1.4%)

17位: チキテキスパイス焼き(1.4%)

19位: お好み和膳 銀鮭(1.0%)

19位: 若鶏スパイス焼き&ソーセージ&カキフライ(1.0%)

21位: マルゲリータピザ(0.5%)

21位: ミートドリア(0.5%)

21位: 和食セット(0.5%)

2位: カットステーキ(6枚) ネギ&オニオンソース(0.5%)

21位: レモンチキンソテー バジルソース(0.5%)

21位: たっぷりマヨコーンピザ(0.5%)

21位: ももから揚げ 3個(0.5%)

21位: ライス(0.5%)

21位: 納豆(0.5%)

21位: 大人のお子様ランチプレート(0.5%)

21位: お好み和膳 若鶏のスパイス焼き(0.5%)

21位: お好み和膳 彩り野菜の黒酢から揚げ(0.5%)

21位: ミニチーズINハンバーグ てり焼きソース&海老フライ(0.5%)

21位: うな重(松)お吸い物・漬物付き(0.5%)

21位: ねぎとろ丼 味噌汁・漬物付き(0.5%)

21位: 魚介たっぷりシーフードピザ(0.5%)

21位: シーフードトマトクリーム(0.5%)

21位: 濃厚ミートソース(0.5%)

21位: 海老と明太子のドリア(0.5%)

21位: ガストブラックカレー元気盛り(0.5%)

21位: ガストブラックうすカツカレー(0.5%)

21位: から好し定食 5個(0.5%)

21位: おろしから揚げ定食 3個(0.5%)

21位: から好し定食 6個(0.5%)

ここからは、上位にランクインしたメニューの特徴や価格(2024年12月時点 / 販売価格は店舗により異なる)、支持した人のコメントを紹介します。

ガストを代表するメニュー「チーズINハンバーグ」は、ナイフを入れるとあふれ出すチーズが魅力です。ジューシーなハンバーグと濃厚なチーズの相性が抜群で、満足感の高い一品。見た目にもインパクトがあり、味だけでなくSNS映えもバッチリです。700~800円、736kcal。

このメニューを選んだ理由

・「中にチーズがたっぷり入っていておいしい」(55歳女性)

・「ガストのチーズINハンバーグは定番中の定番だと思います。肉汁とチーズが相まった味で、いつ・どこで食べても安心して注文ができ、コストパフォーマンスにも長けています。ハンバーグにナイフで切れ込みを入れたときに流れ出すチーズは迫力があると思っています」(62歳男性)

・「長女と初めて2人で訪れたときに頼んだメニューだからです。思い出深いです」(63歳男性)

・「以前に家族と食事をした際に子どもがとても喜んだことと、自分自身で食べてみて値段が安いのにおいしいという印象が残っていたから」(56歳男性)

・「チーズ好きにとってはたまらないメニューだと思う。正直、大満足できるほどのチーズ量ではないが、値段を考えたら十分なボリュームで楽しめると思うから」(54歳男性)

・「ガストを代表するメニューだと思うし、クーポンや値下げキャンペーンなどで安く食べられる機会も多いから。チーズ好きにはたまらないと思う」(47歳男性)



ビーフ100%のジューシーなハンバーグに、芳醇なペリグーソースがかかった贅沢な一品。ソースには赤ワインの風味がきいており、上品な味わいが楽しめます。しっかりとした肉の旨みとソースの深い味わいが絶妙に絡み合っており、本格的な味わいを手軽に楽しみたい方におすすめです。1,290円、874kcal。

このメニューを選んだ理由

・「ソースに赤ワインやトリュフが使われているとのことで、手頃な価格で上品な味わいを楽しめるから」(22歳男性)

・「先日食べたばかりだが、非常にジューシーでおいしかった」(31歳男性)

・「ペリグーソースの味が旨いったらありゃしない!」(54歳男性)

・「とても濃厚でおいしいから」(39歳男性)



That is way harder than paying a tiny fee.



This is only for new users. They will be able to do write actions for free after 3 months.