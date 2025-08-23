顔を合わせれば「早期教育」「競争社会」、なにかと孫の教育に口出ししてくる“超学歴主義”な義母が苦手なんです……。しかも孫の誕生日に用意していたのはプレゼントが衝撃で――!?
マイナビニュース読者に聞いた、本当にあった「義家族トラブル」を漫画でご紹介します。
⇒✅前回のお話を読む
勉強も大切ですが、ゲームや漫画、遊ぶことも子どもにとっては大切な学びのひとつです。年を重ねた祖母よりも、小学1年生の孫の方が大切なことに気付いていたようですね……。
おわり。
