顔を合わせれば「早期教育」「競争社会」、なにかと孫の教育に口出ししてくる“超学歴主義”な義母が苦手なんです……。しかも孫の誕生日に用意していたのはプレゼントが衝撃で――!?

マイナビニュース読者に聞いた、本当にあった「義家族トラブル」を漫画でご紹介します。

勉強も大切ですが、ゲームや漫画、遊ぶことも子どもにとっては大切な学びのひとつです。年を重ねた祖母よりも、小学1年生の孫の方が大切なことに気付いていたようですね……。

おわり。

百田ちなこ

百田ちなこ

漫画家/著作に「夫の地元は居場所がない」（シーモアコミックス）「クールな凛子さん、あざと可愛い後輩に溺愛される」（ファンギルド）など。

