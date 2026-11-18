新しい土地へ引っ越してきたアヤは、気さくなママ友・ミサと、高級志向のママ・ユイのグループに加わる。彼女たちの桁違いな金銭感覚に格差を痛感するアヤだが、本当の恐怖は「格差」ではなかった――。

閉鎖的なママ友コミュニティで巻き起こる人間ドラマ、『親友は2人もいらないでしょ 双子コーデママの秘密』(著・ふくよかまるみ/KADOKAWA刊)より一部をご紹介します。

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