新しい土地へ引っ越してきたアヤは、気さくなママ友・ミサと、高級志向のママ・ユイのグループに加わる。彼女たちの桁違いな金銭感覚に格差を痛感するアヤだが、本当の恐怖は「格差」ではなかった――。
閉鎖的なママ友コミュニティで巻き起こる人間ドラマ、『親友は2人もいらないでしょ 双子コーデママの秘密』(著・ふくよかまるみ/KADOKAWA刊)より一部をご紹介します。
第3話
次回、続きます。
静かに狂い出す女たちの距離感は…
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『親友は2人もいらないでしょ 双子コーデママの秘密』(ふくよかまるみ/KADOKAWA)
「私たちの親友、2人もいらないよね?」 華やかなママ友付き合いの裏で、静かに狂い出す女たちの距離感――
新しい土地へ引っ越してきたアヤは、気さくなママ友・ミサと、高級志向のママ・ユイのグループに加わる。
公園仲間ができて嬉しいアヤだったが、2人が気軽に誘ってくる高級ブランドの展示会や高級ホテルのでのアフタヌーンティーなど、彼女たちの桁違いな金銭感覚に格差を痛感することに。
しかし、本当の恐怖は「格差」ではなかった――。閉鎖的なママ友コミュニティで巻き起こる人間ドラマ。
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