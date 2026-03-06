離婚、裏切り、モラハラ、不倫――。「結婚したら我慢するもの」なんて、誰が決めた?浮気や裏切りを経験してきた元女子校手芸部の4人、ジュリ・セナ・秋子・冬美。秋子に起こったあるできごとをきっかけに、彼女たちは“女の敵は女”なんて言わせないために立ち上がる。結成されたのは、友情と絆で不倫男たちを追い詰める《非公式制裁チーム》。痛快なのにどこか温かい。世間の“我慢”にNOを突きつける、4人組の不倫撲滅×友情ドラマが、いま幕を開ける。

『不倫撲滅委員会 裏切るヤツは許さない』(原作・セイナ、漫画・サトウチセ/KADOKAWA)より一部をご紹介します。

