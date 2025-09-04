近年、日本では働き方改革などによって多様な働き方が認められるようになりました。そんな中で、フリーランスとして働くことを選ぶ人も増加傾向にあるといいます。
「自由そうでうらやましい」「不安定で大変そう」など、フリーランスに抱くイメージは人それぞれですが、「興味あるけど...実際どうなの?」と気になっている人も多いのではないでしょうか。
本連載では、フリーランスで働いた経験を持つマイナビニュース会員のアンケートをもとに、フリーランスにまつわるエピソードを漫画形式で紹介。漫画を通じてフリーランスの現実をお届けします。
フリーランスになって子どもと過ごせる時間が増えたけど……
ママにとってはちょっぴり切ない話ですが、子どもは「仕事＝会社に行く」と考えるものなので仕方ないですね。家で言われる分にはまだいいですが、学校で友達や先生に「うちのママお仕事クビになったみたい!!」なんて無邪気に言われてしまうと面倒かも!? 心配な人は先輩フリーランスママに、子どもに理解してもらう上手な伝え方を教えてもらうといいかもしれません。
フリーランス新法施行による環境の変化
フリーランスで働く人が増えたことで、2024年11月にフリーランス新法が施行されました。これにより、これまで懸念点となっていたことが改善されて働きやすくなったという声があがっています。一方で、まだ企業側が新法に対応しきれていないという指摘も少なくありません。
フリーランスを取り巻く環境が大きな転換期を迎えている今、これからフリーランスを目指したいと思っている人も、すでにフリーランスとして働いている人も、他人のケースから学べることは多いはずです。
本連載では今後もさまざまなフリーランスの現実を紹介していくので、自身の環境の見直しや新たなキャリア選択のきっかけにしてみてはいかがでしょうか。
メシウマ娘めしうまむすめ
調査時期: 2025年7月17日
調査対象: マイナビニュース会員
調査数: 500人
調査方法: インターネットログイン式アンケート
(文: マイナビニュース編集部、漫画: メシウマ娘)