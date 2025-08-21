近年、日本では働き方改革などによって多様な働き方が認められるようになりました。そんな中で、フリーランスとして働くことを選ぶ人も増加傾向にあるといいます。

「自由そうでうらやましい」「不安定で大変そう」など、フリーランスに抱くイメージは人それぞれですが、「興味あるけど...実際どうなの?」と気になっている人も多いのではないでしょうか。

本連載では、フリーランスで働いた経験を持つマイナビニュース会員のアンケートをもとに、フリーランスにまつわるエピソードを漫画形式で紹介。漫画を通じてフリーランスの現実をお届けします。

久々に会った同級生にフリーランスと明かしたら……

誰かに奢ってもらえるのはうれしいですが、それが同情心からくるものだと思うと複雑な気持ちになりますよね。今回のアンケートでは同様に、“舐められた”経験があるという声が複数見られました。やはり「フリーランスは食べていくのも大変」というイメージを持っている人が多いようです。これからフリーランスを目指す人は、こういった世間の目とどう向き合っていくか考えておくといいかもしれません。

フリーランス新法施行による環境の変化

フリーランスで働く人が増えたことで、2024年11月にフリーランス新法が施行されました。これにより、これまで懸念点となっていたことが改善されて働きやすくなったという声があがっています。一方で、まだ企業側が新法に対応しきれていないという指摘も少なくありません。

フリーランスを取り巻く環境が大きな転換期を迎えている今、これからフリーランスを目指したいと思っている人も、すでにフリーランスとして働いている人も、他人のケースから学べることは多いはずです。

本連載では今後もさまざまなフリーランスの現実を紹介していくので、自身の環境の見直しや新たなキャリア選択のきっかけにしてみてはいかがでしょうか。

メシウマ娘 めしうまむすめ 遅咲きのフリーランス漫画家。【略歴】社会人になってから独学で漫画を描き始める→副業で4コマ漫画のお仕事を受注→3年で700本制作→独立開業（現在）。漫画を描きながらひっそりと暮らしています。SNSやブログではエッセイ漫画の他、イラスト上達のTipsなどを投稿。

X(旧Twitter)

この著者の記事一覧はこちら

調査時期: 2025年7月17日

調査対象: マイナビニュース会員

調査数: 500人

調査方法: インターネットログイン式アンケート