コロナ禍に急速に広まったテレワーク。昨今は出社回帰の傾向にあるものの、東京都では令和6年度、58％の企業がテレワークを導入している(※)など、依然として自宅で仕事をしている人は多い状況です。

そこでどうしても気になるのが、近隣の騒音。今回は、マイナビニュース会員から寄せられた体験談を元にした「ご近所トラブル」を漫画でご紹介します。

(※)東京都産業労働局雇用就業部「令和6年度多様な働き方に関する実態調査(テレワーク)」より

3話

管理会社から「改善通知」が出され、ようやく収まった夜中の“ドタバタ”。集合住宅における住人同士のトラブルは管理会社など第三者を挟むことが安全なようです。これで騒音が収まればいいのですが……。おわり。

もしも近所の騒音トラブルに悩んだら…

近隣の騒音トラブルに直面した場合は、まずは管理会社に相談してみましょう。それでも改善されなければ、騒音の日時を記録して自治体の相談窓口を活用することも。一人で悩まず、専門家の力を借りることが大切です。