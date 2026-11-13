大嫌いな父親が、がんで余命1年と宣告された。過去に父から暴力を振るわれていた一人娘のヒトミは、なるべく介護に関わらずに逃げる道を模索する。しかし、要介護認定はなかなかおりず、他に頼れる親族もいないため、否応なしに介護に巻き込まれてしまい……。
『余命300日の毒親』(著者:枇杷かな子 監修・解説:太田差惠子/KADOKAWA)より、一部を抜粋してご紹介します。
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大嫌いな父親が、がんで余命1年と宣告された。過去に父から暴力を振るわれていた一人娘のヒトミは、なるべく介護に関わらずに逃げる道を模索する。しかし、要介護認定はなかなかおりず、他に頼れる親族もいないため、否応なしに介護に巻き込まれてしまい……。
『余命300日の毒親』(著者:枇杷かな子 監修・解説:太田差惠子/KADOKAWA)より、一部を抜粋してご紹介します。
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