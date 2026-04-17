事故によって長い間意識を失っていた望美を待っていたのは、「子供は死産し、夫が結婚した」という絶望だった。それでも前を向いて生きていこうと思う望美だが、ひょんなことから衝撃の真実を知ってしまい――!?
現在ドラマ放送中の『ディープリベンジ-顔を捨てた家政婦-』(原作:石上加奈子 作画:J-MANGA CREATE/U-NEXT)より、一部を抜粋してご紹介します。
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このつづきは、『ディープリベンジ-顔を捨てた家政婦-』(原作:石上加奈子 作画:J-MANGA CREATE/U-NEXT)にてお楽しみください!
さあ、復讐のフルコースを召し上がれ
✅『ディープリベンジ-顔を捨てた家政婦-』を1話からイッキ読み!
『ディープリベンジ-顔を捨てた家政婦-』(原作:石上加奈子 作画:J-MANGA CREATE/U-NEXT)
事故によって長い間意識を失っていた望美を待っていたのは、「子供は死産し、夫が結婚した」という絶望だった。それでも前を向いて生きていこうと思う望美だが、実は事故は元夫と結婚相手が仕組んだものでーー…!?真実を知った望美は復讐を決意し、顔と名前を変え、彼らの家政婦として働くことに。裏切り者の元夫、傲慢な略奪女、そしてその愛人 …。一人残らず地獄に突き落とす、望美の「ディープリベンジ」が幕を開ける。