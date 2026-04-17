事故によって長い間意識を失っていた望美を待っていたのは、「子供は死産し、夫が結婚した」という絶望だった。それでも前を向いて生きていこうと思う望美だが、ひょんなことから衝撃の真実を知ってしまい――!?

現在ドラマ放送中の『ディープリベンジ-顔を捨てた家政婦-』(原作:石上加奈子 作画:J-MANGA CREATE/U-NEXT)より、一部を抜粋してご紹介します。

このつづきは、『ディープリベンジ-顔を捨てた家政婦-』(原作:石上加奈子 作画:J-MANGA CREATE/U-NEXT)にてお楽しみください!



