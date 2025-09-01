もともと他人同士だった2人が家族になる結婚。病める時も、健やかなる時も……と誓った2人でも、ときに相容れないことが起こることもありますよね。そこで今回、結婚経験者のマイナビニュース会員に、「配偶者との離婚を考えた出来事」についてアンケートを実施。4コマ漫画でご紹介します。

■未解凍ご飯

夫婦喧嘩中の食事、誰が用意する?

夫婦喧嘩中であっても、腹は減るもの。とはいえ、まだ和解に至っていない、ましてや相手が怒っている時くらいは、自分の食事は自分で用意しましょう。