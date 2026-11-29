2026／27明治安田J1リーグ第17節が28日と29日に行われた。

首位FC東京は横浜F・マリノスと引き分けて2試合連続ドロー。柏レイソルはサンフレッチェ広島に快勝で2位に浮上し、FC町田ゼルビアはテテ・イェンギの2得点など東京ヴェルディとの“東京クラシック”を4得点で制して、5試合ぶりの白星を挙げた。

水戸ホーリーホックは木本恭生の3試合連続ゴールが後半アディショナルタイムに生まれて、V・ファーレン長崎との残留争い直接対決を制して3連勝。ガンバ大阪は新加入フアンペがJ1デビュー戦でゴールを挙げるなど、川崎フロンターレに逆転勝利でリーグ戦5試合ぶり白星を挙げた。G大阪は敗れた東京Vをかわして降格圏から脱出した。

最下位のアビスパ福岡は名古屋グランパスに敗れて、城福浩監督の就任後3連敗となった。

清水エスパルスは浦和レッズを下して8試合ぶり白星。京都サンガF.C.はラファエル・エリアスのハットトリックなどでセレッソ大阪を破り、4連勝を達成した。

ヴィッセル神戸は小松蓮の2ゴールなどでジェフユナイテッド千葉を撃破。鹿島アントラーズは先制点を挙げた植田直通が終盤にオウンゴールを記録し、ファジアーノ岡山とドローに終わった。

今節の結果と順位表、次節の対戦カードは以下の通り。

◆■J1第17節

▼11月28日（土）

清水エスパルス 1－0 浦和レッズ

京都サンガF.C. 4－1 セレッソ大阪

鹿島アントラーズ 1－1 ファジアーノ岡山

ヴィッセル神戸 3－1 ジェフユナイテッド千葉

柏レイソル 3－1 サンフレッチェ広島

▼11月29日（日）

水戸ホーリーホック 1－0 V・ファーレン長崎

横浜F・マリノス 1－1 FC東京

川崎フロンターレ 1－2 ガンバ大阪

名古屋グランパス 1－0 アビスパ福岡

FC町田ゼルビア 4－1 東京ヴェルディ

◆■順位表

※（）内は勝ち点／得失点差

1位 FC東京（38／＋28）

2位 柏（34／＋12）

3位 町田（33／＋23）

4位 広島（32／＋20）

5位 神戸（30／＋10）

6位 川崎F（28／＋5）

7位 横浜FM（27／＋7）

8位 鹿島（25／＋5）

9位 岡山（24／－3）

10位 浦和（23／－8）

11位 京都（22／0）

12位 名古屋（21／－6）

13位 水戸（18／－11）

14位 清水（18／－14）

15位 C大阪（18／－15）

16位 千葉（16／－10）

17位 G大阪（15／－8）

18位 東京V（15／－14）

19位 長崎（14／－7）

20位 福岡（8／－14）

◆■J1第18節の対戦カード

▼12月4日（金）

18:30 FC東京 vs 川崎F

▼12月5日（土）

13:00 千葉 vs 鹿島

14:00 浦和 vs 名古屋

14:00 東京V vs 京都

15:00 C大阪 vs 水戸

15:00 長崎 vs 清水

▼12月6日（日）

14:00 広島 vs 神戸

15:00 G大阪 vs 横浜FM

16:00 柏 vs 福岡

16:00 町田 vs 岡山

【ゴール動画】フアンペが初得点！ G大阪が逆転勝利