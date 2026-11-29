2026／27明治安田J1リーグ第17節が28日と29日に行われた。
首位FC東京は横浜F・マリノスと引き分けて2試合連続ドロー。柏レイソルはサンフレッチェ広島に快勝で2位に浮上し、FC町田ゼルビアはテテ・イェンギの2得点など東京ヴェルディとの“東京クラシック”を4得点で制して、5試合ぶりの白星を挙げた。
水戸ホーリーホックは木本恭生の3試合連続ゴールが後半アディショナルタイムに生まれて、V・ファーレン長崎との残留争い直接対決を制して3連勝。ガンバ大阪は新加入フアンペがJ1デビュー戦でゴールを挙げるなど、川崎フロンターレに逆転勝利でリーグ戦5試合ぶり白星を挙げた。G大阪は敗れた東京Vをかわして降格圏から脱出した。
最下位のアビスパ福岡は名古屋グランパスに敗れて、城福浩監督の就任後3連敗となった。
清水エスパルスは浦和レッズを下して8試合ぶり白星。京都サンガF.C.はラファエル・エリアスのハットトリックなどでセレッソ大阪を破り、4連勝を達成した。
ヴィッセル神戸は小松蓮の2ゴールなどでジェフユナイテッド千葉を撃破。鹿島アントラーズは先制点を挙げた植田直通が終盤にオウンゴールを記録し、ファジアーノ岡山とドローに終わった。
今節の結果と順位表、次節の対戦カードは以下の通り。◆■J1第17節
▼11月28日（土）
清水エスパルス 1－0 浦和レッズ
京都サンガF.C. 4－1 セレッソ大阪
鹿島アントラーズ 1－1 ファジアーノ岡山
ヴィッセル神戸 3－1 ジェフユナイテッド千葉
柏レイソル 3－1 サンフレッチェ広島
▼11月29日（日）
水戸ホーリーホック 1－0 V・ファーレン長崎
横浜F・マリノス 1－1 FC東京
川崎フロンターレ 1－2 ガンバ大阪
名古屋グランパス 1－0 アビスパ福岡
FC町田ゼルビア 4－1 東京ヴェルディ
※（）内は勝ち点／得失点差
1位 FC東京（38／＋28）
2位 柏（34／＋12）
3位 町田（33／＋23）
4位 広島（32／＋20）
5位 神戸（30／＋10）
6位 川崎F（28／＋5）
7位 横浜FM（27／＋7）
8位 鹿島（25／＋5）
9位 岡山（24／－3）
10位 浦和（23／－8）
11位 京都（22／0）
12位 名古屋（21／－6）
13位 水戸（18／－11）
14位 清水（18／－14）
15位 C大阪（18／－15）
16位 千葉（16／－10）
17位 G大阪（15／－8）
18位 東京V（15／－14）
19位 長崎（14／－7）
20位 福岡（8／－14）
▼12月4日（金）
18:30 FC東京 vs 川崎F
▼12月5日（土）
13:00 千葉 vs 鹿島
14:00 浦和 vs 名古屋
14:00 東京V vs 京都
15:00 C大阪 vs 水戸
15:00 長崎 vs 清水
▼12月6日（日）
14:00 広島 vs 神戸
15:00 G大阪 vs 横浜FM
16:00 柏 vs 福岡
16:00 町田 vs 岡山